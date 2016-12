Calciomercato Pescara, l'agente di Ledesma 'spaventa' Oddo

31/12/2016 14:28

PESCARA LEDESMA ODDO - Cristian Ledesma potrebbe fare ritorno in Italia. Dopo la fine dell'esperienza al Panathinaikos, il 34enne centrocampista ex Lazio è finito nel mirino del Pescara di Massimo Oddo, alla ricerca di rinforzi di qualità e esperienza per risollevare le sorti della squadra abruzzese. "Stiamo valutando varie opportunità tra cui il Pescara - le parole dell'agente del calciatore, Fabio Guardabasso, a 'italiacalcio24.it'- Con la società abruzzese siamo in attesa di sederci al tavolo e capire se ci sono le condizioni per il tesseramento. Pescara è una piazza molto gradita al giocatore e valuteremo il da farsi. Fisicamente sta benissimo e comunque il giocatore ha diverse richieste e si sceglierà l'opportunità migliore, tra cui il Pescara dell'ex compagno Oddo".

A.L.