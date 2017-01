Calciomercato Inter, Ausilio piazza Melo e blocca Lucas Leiva. Ai saluti Jovetic

Andrea Della Sala (@dellas8427)

01/01/2017 16:00

CALCIOMERCATO INTER - L'Inter ha chiuso il 2016 con la vittoria contro la Lazio e ora si prepara ad una sessione invernale di calciomercato in cui la società nerazzurra cercherà di ridurre la rosa a disposizione di Pioli, provando a piazzare quei giocatori considerati in esubero, ma anche a puntellare la formazione con qualche innesto nei settori di maggiore necessità. La priorità del calciomercato Inter rimane vendere anche in ottica fair play finanziario e il reparto offensivo potrebbe essere qullo maggiormente ritoccato.

Calciomercato Inter, da Jovetic a Felipe Melo: Ausilio piazza gli esuberi

Stevan Jovetic potrebbe aver chiuso definitivamente la sua esperienza all'Inter: dopo essere stato molto vicino alla Fiorentina in estate, il montenegrino è ora ai margini nella formazione di Pioli (complice qualche suo atteggiamento non gradito alla società) e la squadra viola è ancora interessata al suo ritorno. L'affare non è, però, semplice soprattutto visto l'alto ingaggio percepito dall'attaccante e i rapporti non idilliaci tra le società. Su Jovetic non c'è solo la Fiorentina, ma si sarebbero fatte vive anche il Fenrbahce e lo Shalke 04. Oltre al'ex attaccante del City, in uscita potrebbe esserci anche Kondogbia. Il centrocampista francese ha sfoggiato probabilmente la sua miglior prestazione contro la Lazio, ma in caso di un'offerta importante (vista la cifra sborsata dall'Inter al Monaco per averlo) potrebbe partire già a gennaio. Sulle sue tracce ci sono il Marsiglia, ma anche il Chelsea e il Liverpool. Il primo a lasciare Milano sarà molto probabilmente Felipe Melo: il centrocampista brasiliano ha trovato l'accordo con il Palmeiras e il suo ritorno in Brasile pare ormai cosa fatta. Accordi trovati tra Felipe Melo e il Palmeiras, come riportato in esclusiva da Calciomercato.it, affare che potrebbe chiudersi definitivamente tra il 3 e il 4 gennaio. Anche Rodrigo Palacio potrebbe salutare la Pinetina: l'argentino è seguito dal Boca Juniors, ma ha anche estimatori in Italia. L'Atalanta segue con attenzione la sua situazione, ma l'affare per cercare di portare Palacio a Bergamo, come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, appare in salita. L'Inter potrebbe cercare un prestito (previo rinnovo di contratto in scadenza a giugno) anche ad Andreolli che, dopo il lungo infortunio, ha bisogno di giocare con continuità e la Sampdoria potrebbe farsi sotto per il suo cartellino. Da risolvere anche la questione Gabriel Barbosa che chiede maggiore spazio e che valuta il ritorno in Brasile (secondo quanto riportato da Calciomercato.it sulle tracce di Gabigol c'è anche l'Atletico MG) o il prestito in un club di Serie A o europeo. Il brasiliano,però, pare destinato a restare all'Inter e giocarsi le sue carte, soprattutto nel caso in cui in attacco dovessere partire Jovetic e anche Biabiany (sulle tracce del francese ci sono Torino e Bologna).

Calciomercato Inter, bloccato Lucas Leiva. Pressing per Luiz Gustavo

Una volta messa a segno qualche cessione, il calciomercato Inter potrà cercare di colmare alcune lacune della rosa nerazzurra. In primis si proverà a inserire un centrocampista: difficile che si acceleri per Biglia, così l'Inter ha accelerato per Lucas Leiva che, secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, dovrebbe essere il primo rinforzo del 2017. Il centrocampista del Liverpool sarebbe stato bloccato dalla dirigenza nerazzurra, visto che il primo obiettivo di Suning, Luiz Gustavo del Wolfsburg, appare difficile da raggiungere a gennaio. Al Ds Ausilio piace anche il centrocampista della Fiorentina Badelj e l'affare potrebbe rientrare nella trattativa Jovetic, anche se il Milan non molla la presa per il centrocampista. Come riportato in esclusiva da Calciomercato.it, Inter e Milan monitorano la situazione di Badelj, ma il giocatore non ha fretta di lasciare Firenze. In difesa si interverrà solamente se verrà prima sfoltito il reparto. Sulle corsie laterali piacciono Darmian e Criscito, ma United e Zenit sono club con cui è difficile trattare. In salita Lindelof, che dopo essere stato vicino allo United potrebbe rinnovare col Benfica, si segue sempre con grande attenzione Acerbi del Sassuolo che potrebbe diventare una pista concreta qualora Andreolli partisse in prestito, anche se per Acerbi pare difficile una trattativa già a gennaio, come riportato in esclusiva da Calciomercato.it.