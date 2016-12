Shanghai Shenhua, ESCLUSIVO: ultime e retroscena su Guarin

ESCLUSIVO

Daniele Trecca (@danieletrecca)

31/12/2016 13:47

SHANGHAI SHENHUA GUARIN / Archiviata la prima stagione con la maglia dello Shanghai Shenhua, il primo bilancio cinese di Fredy Guarin è tutto sommato positivo, alla luce dei 4 gol e dei 6 assist realizzati nelle 26 presenze in campionato. L'ex giocatore dell'Inter si è ambientato abbastanza bene e, ad oggi, secondo le indiscrezioni in possesso di Calciomercato.it, non sembrano esserci i margini per un addio. Nelle scorse settimane ci sono stati dei timidi sondaggi spagnoli (Siviglia e Valencia), ma il centrocampista colombiano non sembra intenzionato a migrare verso altri lidi ed è molto affascinato dall'idea di poter giocare la prossima stagione insieme a Carlitos Tevez.