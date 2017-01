Calciomercato Lazio, Biglia, Keita, de Vrij: rinnovi in salita. Djordjevic in partenza: ecco Paloschi o Avenatti!

Valerio Cassetta (@ValerioCassetta) / F.S.

01/01/2017 10:00

CALCIOMERCATO LAZIO - Anno nuovo, problemi vecchi. I rinnovi di Keita, Biglia e de Vrij, tutti in scadenza nel 2018, rischiano di paralizzare il calciomercato Lazio. La sessione di gennaio non prevede grandi colpi. Il ds Igli Tare, prima della sfida con la Fiorentina, è stato chiaro: "Giochiamo una sola competizione e aspettiamo ancora alcuni giocatori con grande curiosità, come Luis Alberto". Se non ci saranno cessioni quindi, difficilmente arriveranno rinforzi. Dai rinnovi in stallo per Biglia e de Vrijy a quello difficilissimo di Keita, fino alle probabili cessioni di Hoedt e Djordjevic, ecco una panoramica su tutti i possibili movimenti sul calciomercato della Lazio in vista del prossimo gennaio.

Calciomercato Lazio, poche chance che Keita rinnovi. Attesa per Biglia e de Vrij

Keita, partito con il Senegal per la Coppa d’Africa, difficilmente troverà un accordo con i biancocelesti. Tra il suo procuratore Calenda e i dirigenti capitolini sembra esserci una spaccatura ormai insanabile. Come Calciomercato.it vi ha anticipato, Milan, Monaco e Bayer Leverkusen restano alla finestra per Keita in attesa di novità, ma nessuno finora ha bussato alle porte di Formello con un’offerta importante. Il presidente Lotito chiede almeno 30 milioni di euro, ma vorrebbe evitare di perdere il gioiellino ex Barcellona, che nei giorni scorsi, come condizione necessaria al rinnovo, avrebbe chiesto un aumento dell’ingaggio fino a 3,5 milioni di euro a stagione. Cifra chiaramente al di fuori dei parametri societari.

Mentre dunque la storia tra Keita e la Lazio sembra al capolinea, qualche spiraglio in più, potrebbe esserci per i rinnovi di Biglia e de Vrij. Per quanto riguarda l’argentino, la società capitolina è fiduciosa. Alla base dell’ottimismo dei dirigenti laziale ci sarebbe una stretta di mano avuta con Lucas che lasciarebbe ben sperare per un prolungamento del matrimonio. Tuttavia, nell’Era in cui anche contratti firmati sembrano perdere di valore (vedi il caso Bielsa), c’è chi non esclude colpi di scena negativi. Se la Lazio però dovesse accontentare l’aumento dell’ingaggio richiesto da Biglia, che ammonta secondo indiscrezioni a 2,5 milioni di euro a stagione, la famosa stretta di mano potrebbe diventare più che una garanzia. Ad oggi però, come Calciomercato.it vi ha spiegato nelle scorse settimane, la situazione per il rinnovo di Biglia resta ingarbugliata: nessuna accordo è stato trovato e soprattutto nessun incontro è ancora programmato per riaprire la trattativa di fatto in stallo. a novità è rappresentata dall'arrivo dell'entourage del calciatore in Italia, previsto per l'inizio della seconda settimana di gennaio

Sul fronte de Vrij, infine, la Lazio è in fase di attesa. Già un mese fa il ds Tare avrebbe offerto il rinnovo al centrale olandese, incontrando a Formello i procuratori del giocatore: ingaggio da top player intorno ai 2 milioni di euro con clausola rescissoria fissata a circa 40 milioni euro. Tra la Lazio e la 'Seg', agenzia degli agenti che gestiscono le prestazioni del ragazzo, c’è un ottimo rapporto. Da tempo il Manchester United monitora de Vrij e nelle ultime settimane sembra essersi fatto avanti con un’offerta vicina ai 30 milioni di euro. L’obiettivo di Mourinho è prenderlo in estate: Lotito è disposto a trattare, ma non farà sconti a nessuno.

Djordjevic tra Genoa e Lione, la Lazio vaglia i sostituti: in testa c'è Paloschi dell'Atalanta

Intanto, nel reparto offensivo potrebbe esserci qualche cambiamento. Filip Djordjevic, conteso da Genoa e Lione, è finito ai margini del progetto Lazio. Lotito lo cederebbe di buon grado al miglior offerente e starebbe già lavorando al sostituito. L’indiziato numero uno è Alberto Paloschi dell’Atalanta (anche se il sogno di difficilissima realizzazione, per via degli alti costi, resta Gabbiadini del Napoli). Profilo ideale sia per le tasche della Lazio che per il modulo di mister Inzaghi, suo grande estimatore. La lista delle alternative all’ex Chievo è davvero lunghissima: da Martin Braithwaite del Tolosa a Jürgen Locadia del PSV Eindhoven, passando per Felipe Avenatti, 25enne paraguiano che potrebbe rinnovare con la Ternana. Ma non solo: mentre sembra ormai tramontare la pista Cerci dell’Atletico Madrid che il Bologna vorrebbe avere in prestito, prende piede in casa Lazio l’idea Fabio Borini (sui taccuini anche di Roma e Milan). L’esterno del Sunderland piace al ds Igli Tare, ma per portarlo nella Capitale dovrebbero realizzarsi due condizioni: riuscire a vendere (bene) Keita e garantire all’ex giallorosso un ingaggio pari a quello che percepisce ora n Inghilterra (pari circaa 2,5 milioni di euro).

Tornando infine al reparto arretrato, anche Welsley Hoedt potrebbe lasciare la Lazio. L’olandese chiuso da Wallace, de Vrij, Bastos e Radu, spesso adattato come centrale, avrebbe chiesto alla società di essere ceduto per trovare spazio. Crotone e Pescara sono sulle sue tracce.