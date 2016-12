Sampdoria, Pradé: "Noi come il Dortmund. Muriel? Via solo per la clausola"

31/12/2016 13:14

CALCIOMERCATO SAMPDORIA MURIEL / Avvicinandosi al mercato di gennaio, si è fatto un gran parlare del futuro di Muriel che, in coppia con Quagliarella, sta tornando ai suoi livelli in blucerchiato. Con il Napoli alla ricerca di una punta, fino a qualche settimana fa, il colombiano è stato accostato anche ai colori azzurri.

A far chiarezza su di lui ci ha però pensato Daniele Pradé, direttore tecnico della Sampdoria che, intervistato dal 'Secolo XIX', ha affrontato svariati temi: "La Sampdoria non è un passo indietro per me. Non ho esitato quando mi è stata proposta questa chance. Giampaolo? Ha le caratteristiche per essere l'uomo giusto per questo club. Se dovesse andar via, verrebbe preso un allenatore con le stesse caratteristiche di crescita".

SAMPDORIA - "Ci piace pensare d'essere una scuola modello Ajax, guardando anche al Siviglia, sognando di diventare il Dortmund. In 10 anni tanti giovani del Borussia sono arrivati in prima squadra. Perché non ragionare così?".

MURIEL - "Ha una clausola e non possiamo farci nulla. Non andrà però di certo via per una cifra inferiore".

L.I.