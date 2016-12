Calciomercato Juve, Pitarch su Zaza: "La porta resta aperta"

31/12/2016 13:07

CALCIOMERCATO JUVE ZAZA VALENCIA - Simone Zaza era stato accostato con insistenza al Valencia, ma l'addio di Cesare Prandelli alla panchina spagnola cambie le carte in tavola. Il direttore sportivo del club della Liga, Pitarch, ne ha parlato in conferenza stampa: "Non so cosa succederà adesso. Il vincolo italiano era importante, ma se lui decide di venire al Valencia la porta è aperta". Per Zaza spuntano le ipotesi Fiorentina, Lazio, Roma.

A.L.