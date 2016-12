Milan, Donnarumma rivela: "Da quanto c'è Montella si parla napoletano"

31/12/2016 13:00

MILAN DONNARUMMA / Gianluigi Donnarumma, giovane portiere del Milan e della Nazionale italiana, è da sempre un gran tifoso rossonero, anche se nato in provincia di Napoli, a Castellammare di Stabia. Proprio qui il giovane talento di Montella è tornato per ritrovare la propria famiglia e ricevere un premio. L'amministrazione comunale, guidata dal sindato Antonio Pannullo, hanno voluto insignirlo di una targa, in qualità di 'stabiese illustre'.

In quest'occasione, Donnarumma ha preso la parola, affrontano svariati temi: "Guardo sempre le gare della Juve Stabia e telefonicamente sento Mastalli. Il loro è un gran campionato e spero possano tornare in serie B".

Non poteva mancare un accenno al Milan, dove ormai Donnarumma è più che inserito. E' molto giovane ma ha il talento e la concentrazione di un big. L'arrivo di Montella ha però cambiato qualcosa nello spogliatoio: "Con l'arrivo del mister, quasi tutto lo staff è napoletano. Per capirci meglio quindi parliamo tutti in napoletano".

L.I.