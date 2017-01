Calciomercato Atletico Madrid, tentazione turca per Fernando Torres

01/01/2017 03:47

ATLETICO MADRID TORRES BESIKTAS - Potrebbe essere lontano dall'Atletico Madrid, e dalla Spagna, il fututo di Fernando Torres. Per il 32enne prodotto del vivaio dei 'Colchoneros' quest'anno c'è poco spazio nell'undici del tecnico Diego Pablo Simeone e, secondo il 'Mundo Deportivo', dalla Turchia fanno sapere di essere interessati alle sue prestazioni. In particolare, il Besiktas vorrebbe avere tra le proprie fila 'El Niño' dal prossimo gennaio e per averlo sarebbe pronto a formalizzare una offerta importante per convincere l'ex Liverpool e Milan a trasferirsi nella Süper Lig.

A.L.