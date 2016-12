Calciomercato Juventus, Dybala deve solo scegliere: Real o Barcellona?

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

31/12/2016 12:47

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA REAL / Paulo Dybala continua a essere uno dei calciatori più seguiti sulla scena mondiale. La sua classe e tecnica fanno gola a moltissimi club, con la Juventus che potrebbe ritrovarsi nuovamente al centro del calciomercato, costretta a difendere uno dei propri gioielli, come accaduto con Pogba.

Alla fine il talento francese ha detto addio a Torino, tornando in quella Manchester che l'aveva lasciato andare troppo in fretta. Un affare decisamente ricco, che ha contribuito a delle trattative chiave per la Champions League, vero obiettivo del club, ormai 'stanco' di dominare soltanto in Italia. Quella finale persa contro il Barcellona grida ancora vendetta e, a partire già da quest'anno, si tenterà di replicare la conquista dell'ultimo gradino della competizione.

In questo processo sarà fondamentale l'apporto di Dybala, in grado di completare al meglio il reparto di Allegri con la sua fantasia. A partire da gennaio sarà disponibile al 100%, avendo già dimostrato a Doha d'essere ormai in forma. Ha sfiorato più volte il gol che avrebbe evitato i calci di rigore, risultati poi fatali (soprattutto per lui), esaltando i propri tifosi. Quest'ultimi non intendono vivere un nuovo caso Pogba, di certo non dopo un lasso di tempo così breve. Nel prossimo mercato Juve di giugno però, interessanti proposte giungeranno di certo dalla Spagna, allettanti sia per il giocatore che per il club.

Calciomercato Juventus, derby Real-Barça per Dybala

Si continua a parlare delle chance di veder giocare Dybala nella prossima stagione in Liga. Un campionato meno tattico rispetto alla serie A, che per molti potrebbe consentire al talento argentino di esprimersi al meglio. Ad oggi però non si tratta che di voci, che vanno a sottolineare il forte interesse di Real Madrid e Barcellona.

Stando a quanto riportato da 'Mundo Deportivo', Florentino Perez ha messo nel mirino il pupillo di Allegri, pronto a fare di tutto per riuscire a strapparlo alla Juventus. Intanto i bianconeri restano sereni, avendo da poco rinnovato il suo contratto, prolungato fino al 2021. In Spagna però sono certi, Dybala lascerà la Juventus e si ritroverà a scegliere proprio tra Real Madrid e Barcellona, per un 'clasico' speciale, tutto dedicato a lui.