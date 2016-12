Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: Badelj non ha fretta

ESCLUSIVO

Daniele Trecca (@danieletrecca)

31/12/2016 12:21

INTER BADELJ LE ULTIME / Alle prese con ristrettezze econimiche dovute ai dettami del 'fair play finanziario' o allo slittamento del 'closing' per la cessione scoietaria, Inter, Milan e Roma sono costrette a muoversi con cautela sul calciomercato, dovendo impostare una sessione praticamente a saldo zero. Oltre a questo destino, le tre squadre citate condividono anche un importante obiettivo a centrocampo: Milan Badelj. Bloccate tuttavia da questa situazione di stallo, le tre società non hanno ancora presentato un'offerta ufficiale per il centrocampista croato, visto che, ad oggi, non sarebbero in grado di venire incontro alle richieste della Fiorentina. Il club gigliato, infatti, in linea di principio non vorrebbe cedere l'ex Amburgo, se non a fronte di una proposta di 12-15 milioni di euro. Dopo un avvio difficile, il 27enne sta tornando un punto di riferimento imprescindibile per gli schemi di Paulo Sousa ed un addio a gennaio sarebbe sicuramente meno indolore rispetto a prima.

Badelj Inter, le ultime in esclusiva

Stando alle informazioni in possesso di Calciomercato.it, le due compagini milanesi hanno ribadito anche recentemente il proprio interessamento, ma senza incassare cifre importanti dal mercato in uscita non potranno presentare nuove offerte alla 'Viola' che, dal canto suo, in caso di cessione vorrebbe evitare di aspettare gli ultimi giorni di mercato per avere tutto il tempo di reperire un degno sostituto del calciatore, che predilige in ogni caso un eventuale trasferimento in Italia. Il regista non ha alcuna smania di cessione e non è certo restio all'ipotesi di restare in Toscana fino al termine della stagione.