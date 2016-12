VIDEO CM.IT - Serie A, i flop del mercato 2016

31/12/2016 12:23

VIDEO CM.IT FLOP MERCATO / Il 2016 sta volgendo al termine e la redazione di Calciomercato.it vi propone un'analisi dei flop di mercato dell'ultimo anno solare: da Erkin a Paloschi, passando per Eder e Juan Jesus. Tanta Inter in quest'analisi, sia in fase di prestito che d'acquisto. Non si può dimenticare il poco spazio concesso al gran colpo Gabigol, così come, scendendo al sud, la manciata di minuti giocati da Rog e la costante panchina di Tonelli al Napoli. Di certo questo folto gruppo di giocatori sarà tra quelli che, più di tutti, vorranno gettarsi questo 2016 alle spalle.

L.I.