Calciomercato Milan, Berlusconi: "La cessione è andata a buon fine. Io nella storia"

31/12/2016 12:14

CALCIOMERCATO MILAN BERLUSCONI / Stando alle prima date circolate in merito alla trattativa per la cessione del Milan, ad oggi la serie A avrebbe già dovuto conoscere e accogliere i proprietari cinesi dello storico club rossonero. La trattativa non pare a rischio ma, dati gli ultimi sviluppi, soltanto rimandata al 2017. Non una trattativa lampo, questo è sicuro ma, stando alle garanzie offerte dalla cordata orientale, questa potrebbe essere la grande chance per far tornare il Milan una potenza internazionale, soprattutto dal punto di vista degli investimenti, connessi inevitabilmente al mercato Milan e di conseguenza alla competitività sul campo.

La sessione di calciomercato invernale però sarà ancora gestita da Berlusconi e Galliani, che proveranno a rafforzare la rosa attuale di Montella, che ha già dimostrato di poter rendere competitivo un gruppo che non rispetta al meglio le sue idee di calcio, fatto soprattutto di costanti fraseggi. La Supercoppa vinta contro la Juventus rappresenta una splendida vetrina di ciò che il Milan potrebbe diventare con il tecnico partenopeo alla guida. Per questo motivo, al fine di non perdere il treno Champions, a gennaio Galliani dovrà tornare ad operare, forse per l'ultima volta da dirigente rossonero.

Calciomercato Milan, Berlusconi parla chiaro sul futuro rossonero

Il presidente del Milan, Silvio Berlusconi, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano 'Libero'. Il carattere è soprattutto politico ma ormai il Milan fa parte della sua vita da trent'anni, dunque è inevitabile farne costante accenno. In merito alla trattativa per la cessione alla cordata cinese, Berlusconi si è così espresso: "La trattativa con i cinesi è già andata a buon esito. Ci hanno soltanto chiesto un po' di tempo in più per delle ragioni burocratiche e tecniche. Per questo motivo gli è stata concessa una proroga nei pagamenti".

SUPERCOPPA - "Intanto il Milan ha portato a casa un altro trofeo. Con la Supercoppa m isono affiancato a Santiago Bernabeu, il mitico presidente del Real Madrid. Siamo i due che hanno vinto di più nella storia mondiale del calcio. Non posso lamentarmi".