01/01/2017 01:00

CALCIOMERCATO CHELSEA LOFTUS-CHEEK SOLANKE / Gianfranco Zola vuole far spesa in casa Chelsea per il suo Birmingham: secondo quanto riferisce il 'Daily Mirror', l'allenatore italiano ha individuato Loftus-Cheek e Solanke (accostati in passato anche alla Roma) come obiettivi di calciomercato per gennaio.

S.D.