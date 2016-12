31/12/2016 11:54

GENOA COFIE PESCARA / Cercato all'estero da Watford e Hoffenheim, Isaac Cofie ha una pretendente anche in Italia: come si legge sul 'Corriere dello Sport', il centrocampista ghanese è un obiettivo del Pescara alla ricerca di rinforzi per la salvezza. Oltre a Cofie, gli abruzzesi con il Genoa parlano anche per Fiamozzi.

B.D.S.