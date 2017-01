01/01/2017 02:04

CALCIOMERCATO CROTONE KRAJNC / Molto attivo sul mercato il Crotone che va a caccia dei colpi per tentare la rincorsa salvezza. In difesa, riporta 'Tuttosport', l'obiettivo è Luka Krajnc, classe '94 di proprietà del Cagliari ed attualmente in prestito alla Sampdoria.



L.P.