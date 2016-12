Calciomercato Juventus, casting a sinistra: alleato Guardiola e occasione in Liga

31/12/2016 11:44

CALCIOMERCATO JUVENTUS TERZINO SINISTRO / Le recenti parole dell'agente di Patrice Evra potrebbero aprire un nuovo fronte sul calciomercato Juventus. La situazione contrattuale dell'esterno francese - scadenza giugno 2017 con opzione fino al 2018 - impone in ogni caso alla dirigenza bianconera delle riflessioni continue nel ruolo di esterno sinistro e una partenza dello stesso non si può certo escludere al 100%. Alex Sandro rappresenta una sicurezza anche per il futuro, ma nel caso in cui l'ex Manchester United dovesse partire (a gennaio o in estate), affidarsi solamente all'adattato Asamoah come alternativa al mancino brasiliano potrebbe rivelarsi molto rischioso. Ecco perché Marotta e Paratici sono da tempi non sospetti vigili sul mercato, pronti a cogliere ogni occasione per non farsi trovare impreparati a stretto o a lungo giro di posta. I nomi valutati dalla dirigenza zebrata sono già molti e alcuni di essi sono stati rintracciati in Inghilterra e Spagna. Da Clichy a Kolarov, passando per Darmian e Gaya ecco gli obiettivi del calciomercato Juventus sulle fasce difensive.

Calciomercato Juventus, occasioni Clichy e Kolarov

Una delle occasioni più ghiotte è rappresentata da Gael Clichy. In scadenza di contratto a giugno 2017, il 31enne francese non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo e i bianconeri vigilano, pronti ad inserirsi nel momento in cui la fase di stallo non dovesse sbloccarsi. Sempre nel Manchester City, piace molto Aleksandar Kolarov, il cui contratto con i 'Citizens' scade invece nel 2018. In Premier League si continua a tenere d'occhio anche Matteo Darmian, anche se il Manchester United sembra ora meno incline a lasciarlo partire a gennaio. L'ex Toro piace soprattutto per la sua duttilità che consentirebbe alla Juve di avere un rinforzo importante sia a destra che a sinistra. Un'altra soluzione lungimirante è rappresentata dal 21enne Gaya, anche se il Valencia difficilmente lo farà partire per una cifra inferiore ai 15 milioni di euro.

D.T.