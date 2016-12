Calciomercato Inter, Lucas Leiva 'congelato': occhio al grande colpo a centrocampo

31/12/2016 11:14

CALCIOMERCATO INTER / Il calciomercato invernale deve ancora ufficialmente iniziare, ma le società sono già attivissime e pronte ad inaugurare il nuovo anno con i botti. L'Inter, in particolare, è estremamente attenta sul fronte centrocampisti. Felipe Melo, pronto a volare al Palmeiras, non sarà l'unica uscita in mezzo. Anche Assane Gnoukouri può partire, oltre a Ever Banega che è finito nel mirino dei club cinesi e può garantire una plusvalenza super. Proprio per questo Lucas Leiva, già bloccato dall'Inter, sarebbe momentaneamente in standby. L'Inter vuole capire se con una cessione importante, come potrebbe essere quella dell'argentino, ci potranno essere i margini per un colpo importante in mezzo.



Secondo 'Tuttosport', la dirigenza nerazzurra starebbe sognando ancora Milan Badelj, valutato almeno 12 milioni di euro dalla Fiorentina. Il croato avrebbe superato nelle preferenze il brasiliano Luiz Gustavo, per il quale il Wolfsburg dovrebbe aprire al prestito per consentire all'Inter di averlo subito. Ma attenzione anche a Roberto Gagliardini. La concorrenza di Juventus, Roma e Monaco è forte, ma i vertici interisti puntano forte sul gioiello dell'Atalanta e potrebbero tentare l'assalto subito o, in alternativa, tentare di bloccarlo per gennaio. Qualora dovessero essere confermate tutte le uscite, comunque, un grande colpo non escluderebbe l'arrivo anche dello stesso Lucas Leiva.

L.P.