Calciomercato Milan, a giugno si compra dal Psg

31/12/2016 11:30

CALCIOMERCATO MILAN AURIER / Il Milan punta su Serge Aurier, terzino destro del Psg: come riferisce 'L'Equipe', la dirigenza rossonera starebbe pensando al 24enne per la prossima stagione. Impresa non facile visto che occorrerà mettere mani al portafogli per convincere i parigini a privarsi del calciatore: non un problema se dovesse finalmente concretizzarsi il closing con il passaggio di proprietà della società. Più complicato potrebbe rivelarsi battere la concorrenza del Barcellona, altra squadra interessata ad Aurier.

B.D.S.