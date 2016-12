Torino, Cairo: "Belotti vale Higuain. Niente clausola per l'Italia? Vi spiego..."

31/12/2016 11:23

CALCIOMERCATO TORINO CAIRO BELOTTI / Il presidente del Torino Urbano Cairo ha concesso un'intervista a 'La Stampa', nel corso della quale ha parlato anche di calciomercato e del suo gioiello Belotti: "Sono orgoglioso di lui. Mi ha detto che non sente alcuna pressione riguardo alla clausola da 100 milioni. Mi sono detto che è fortissimo e che vale Higuain. Perchè la clausola solo per l’estero? Perchè per l’Italia voglio decidere io. Puntiamo all’Europa, ci siamo dichiarati subito. Mirare in alto è positivo e con Mihajlovic l’abbiamo sempre detto. Mi piacerebbe pensare alla Champions, ma bisogna anche fare i conti. Detto questo ho voglia di provarci, sono nato con la voglia".

S.D.