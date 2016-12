31/12/2016 11:03

CALCIOMERCATO LAZIO EDER / Ipotesi Eder per l'attacco della Lazio: il club biancoceleste avrebbe effettuato un sondaggio con l'Inter per l'attaccante italo-brasiliano che con Pioli non sta trovando molto spazio. Sull'ex Sampdoria c'è anche il Sassuolo, oltre ad offerte dalla Cina. Il suo arrivo a Roma potrebbe diventare più concreto in caso di addio di Djordjevic seguito dal Lione.

B.D.S.