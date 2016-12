Calciomercato Fiorentina, Kalinic ha deciso

31/12/2016 10:48

FIORENTINA KALINIC CINA / Le tentazioni provenienti dal calcio cinesi sono sempre più spesso irresistibili e non solo per i calciatori ormai avviati verso il tramonto della propria carriera, come testimoniano i sempre più numerosi trasferimenti nella terra del Dragone di giocatori ancora giovani e di livello assoluto. In questa categoria non ha voglia di entrare Nikola Kalinic. Nonostante i 10 milioni di euro annui offerti dal Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro, l'attaccante della Fiorentina, secondo quanto riporta 'Il Messaggero', ha ribadito anche di recente il suo 'no' all'idea cinese. Diversa, invece, la posizione del club viola pronto ad accettare in caso di un rilancio fino a 50 milioni di euro.

D.T.