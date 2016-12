Calciomercato Serie A: Juventus, Inter e Roma. Tutti pazzi per Gagliardini!

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

31/12/2016 10:46

CALCIOMERCATO SERIE A GAGLIARDINI / Il calciomercato Serie A invernale 2017 non ha ancora preso il via ufficialmente (si parte il prossimo 3 gennaio), ma le voci e le indiscrezioni si rincorrono già frenetiche. Uno dei protagonisti delle cronache del calciomercato italiano è sicuramente Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Atalanta rivelazione di questa prima parte di stagione 2016/2017. Il calciatore, già ribattezzato dal suo allenatore Gasperini 'il Pogba bianco', vanta diversi estimatori e potrebbe cambiare aria a gennaio, nonostante le sue parole pronunciate di recente ("Ora come ora penso solo all'Atalanta, stiamo facendo grandi cose e vogliamo fare la storia di questo club. A gennaio non me ne andrò sicuramente e spero di vincere tanti trofei nella mia carriera. Sto realizzando il mio sogno, sono nato a Bergamo e ho fatto tutta la trafila delle giovanili. Esordire in prima squadra è stato fantastico. Devo molto a Gasperini, che è un vero maestro che insegna calcio. L'obiettivo di una qualificazione in Europa credo non sia troppo lontano").

Calciomercato Serie A: Juventus, Inter e Roma. Asta per Gagliardini

Gagliardini è da tempo nel mirino della Juventus, che ora deve fare i conti con l'ormai imminente trasferimento di Axel Witsel in Russia. La società bianconera, dopo aver messo a segno l'acquisto di Tomas Rincon dal Genoa, è alla ricerca di un altro rinforzo a centrocampo: i rapporti tra la Juve e l'Atalanta, consolidati dopo l'affare Caldara (che sbarcherà a Torino nel 2018), potrebbero consentire a Marotta e Paratici di anticipare la concorrenza di Roma, Inter e Monaco assicurandosi da subito Gagliardini.

La Roma, perso Rincon, si guarda attorno alla ricerca di un rinforzo a centrocampo: per Torreira-Roma c'è la forte concorrenza del Siviglia, mentre per Pellegrini si registrano le parole di chiusura dell'agente ("Non credo che a gennaio lascerà il Sassuolo"). Gagliardini è un'opzione tenuta sotto osservazione a Trigoria, ma la valutazione di circa 20 milioni di euro complica i piani giallorossi. L'Inter, da par suo, lavora sul fronte Gagliardini tra gennaio (dove a sbloccare l'operazione potrebbe contribuire un prestito - molto - oneroso con riscatto) e giugno. Il Monaco rappresenta la tentazione estera, mentre il Milan spera che il giocatore resti a Bergamo fino a giugno per valutare un eventuale assalto in estate, quando i cinesi (si augurano i tifosi) si saranno ormai insediati ufficialmente in società.