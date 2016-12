Calciomercato Juventus, niente Witsel? No problem: Marotta ha pronti due nomi

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

CALCIOMERCATO JUVENTUS TOLISSO GAGLIARDINI / Era in pugno, praticamente preso. Bisognava solo abbattere le resistenze dello Zenit o, in alternativa, aspettare l'estate per averlo a zero. Poi, però, il colpo di scena e l'arrivo a sorpresa dei soldi cinesi, che stanno sconvolgendo il calciomercato mondiale: niente Juventus per Axel Witsel, tutto pronto per lo sbarco in Cina dove Shanghai SIPG e Tianjin Quanjian sono pronte a ricoprirlo d'oro. Contatti più che avviati, tanto che la fumata bianca potrebbe arrivare nelle prossime ore.



Ed allora le strategie di calciomercato Juventus cambiano ancora. Dopo Tomas Rincon, che ha già sostenuto le visite mediche e domani si allenerà con i nuovi compagni a Vinovo, Massimiliano Allegri vuole un altro rinforzo a centrocampo e la dirigenza juventina intende accontentarlo con un nome importante, non con un tassello utile soltanto a livello numerico.

Calciomercato Juventus, niente Witsel: nuovi tentativi per Tolisso e Gagliardini

Sfumato Witsel, dunque, secondo 'Tuttosport' sono due i nomi in cima alla lista dei bianconeri: Corentin Tolisso e Roberto Gagliardini. Per il primo la dirigenza juventina ha già effettuato un sondaggio, ricevendo però risposta negativa. Anzi, come raccolto da Calciomercato.it, il Lione ha alzato un muro per Tolisso, consapevole che in estate il suo valore di mercato sarà ancora superiore ai 40 milioni di euro che sarebbero stati fissati ora. La Juventus però non demorde e nelle prossime settimane farà un nuovo tentativo. Attenzione però al gioiello dell'Atalanta, che prende quota nei pensieri bianconeri. I rapporti tra le società sono consolidati dopo l'affare Caldara, che sbarcherà a Torino nel 2018, e Marotta e Paratici potrebbero approfittarne per anticipare la concorrenza di Roma, Inter e Monaco assicurandosi da subito Gagliardini. Il piano iniziale prevedeva l'acquisto a gennaio e l'arrivo a Vinovo in estate, ma senza Witsel può essere lui il rinforzo immediato. Le alternative, invece, restano Bakayoko, Dahoud e Goretzka, con N'Zonzi ormai irraggiungibile.