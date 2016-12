31/12/2016 10:25

INTER 30 MILIONI BANEGA / Continua il pressing cinese per i migliori giocatori della Serie A. Nel mirino dei club asiatici è finito anche Ever Banega. Lo Shanghai SIPG e il Tianjin Quanjian sono sulle tracce dell'argentino, ma, secondo 'La Gazzetta dello Sport', non hanno ancora presentato un'offerta ufficiale all'Inter. Secondo la 'rosea', però, in casa nerazzurra si aspettano un'imminente proposta da 25-30 milioni di euro.

D.T.