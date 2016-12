31/12/2016 10:24

JUVENTUS HIGUAIN CANESTRO / Le qualità tecniche di Gonzalo Higuain non sono certo in discussione: il 'Pipita' dimostra di saperci fare non solo su un campo di calcio ma anche su un parquet di basket. In un video che gira sul web l'attaccante della Juventus va a canestro (di piede) con un tiro dalla metà campo.

B.D.S.