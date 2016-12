Palermo, Zamparini: "Nestorovski come Higuain"

31/12/2016 10:07

PALERMO ZAMPARINI / Intervistato dal 'Corriere dello Sport' il presidente del Palermo Maurizio Zamparini dà i voti al suo anno e parla anche di Nestorovski e della cessione della societò: "Merito 4 perché sono ancora nel calcio, nove per quello che ho fatto con il Palermo e come competenza amministrativa e tecnica. Media 6.5, promosso".

NESTOROVSKI - "Tre mesi fa De Laurentiis mi mandò un sms tre mesi fa chiedendomi l'attaccante, gli risposi che se ne riparlerà a giugno, così ha preso Pavoletti. Ma Nestorovski è più esperto e ha il carattere di Higuain.

CINESI - "I cinesi arriveranno, da sei mesi sono in trattative, li sento continuamente e adesso mi hanno invitato in Cina per gennaio o febbraio, speriamo. In Italia hanno distrutto l'imprenditoria, le banche non ci danno più soldi".