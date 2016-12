Calciomercato Roma, Nainggolan aspetta il rinnovo ma quante big su di lui

31/12/2016 09:44

CALCIOMERCATO ROMA NAINGGOLAN / Radja Nainggolan non ha mai nascosto il suo desiderio di restare alla Roma: il centrocampista belga è da tempo in trattativa per il rinnovo del contratto con il club giallorosso ma novità recenti da questo punto di vista non ci sono. Come si legge sul 'Corriere dello Sport', il calciatore è in attesa di una chiamata dalla società per definire i dettagli di un affare che va avanti almeno dalla scorsa estate, quando in pieno calciomercato Nainggolan sembrava ad un passo dal Chelsea e dall'ingaggio di 5,5 milioni di euro proposto dai londinesi. Non se ne fece più nulla e per il belga arrivò la promessa di discutere di un adeguamento dell'ingaggio.

Da allora l'ex Cagliari non si è mosso dalla sua posizione ma ora tocca alla Roma fare un passo in avanti per chiudere la trattativa. Del resto, nel calciomercato Roma, non mancano certo le squadre interessate al calciatore: cinque le società che avrebbero contattato la Roma negli ultimi tempi per Nainggolan.

Calciomercato Roma, il Chelsea e le altre: le big su Nainggolan

Le sirene provenienti dal Chelsea non sono certo un mistero, con Conte che avrebbe ora deciso di puntare su Vidal viste le richieste della Roma. In Italia ci hanno provato Juventus e Inter (anche la scorsa estate) con scarsi risultati e non è detto che non ci riprovino in estate.

Dalle Premier League interessamenti sono arrivati anche da parte di Manchester United e dell'Arsenal, poi c'è anche il Paris Saint-Germain che è da tempo sulle tracce del calciatore. Nainggolan però ha scelto la Roma e attende il rinnovo.

B.D.S.