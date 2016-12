Calciomercato Roma, Cairo: "Iturbe? Altroché se mi piace! Skorupski..."

31/12/2016 09:31

CALCIOMERCATO ROMA CAIRO ITURBE / Il presidente del Torino Urbano Cairo ha rilasciato un'intervista a 'La Stampa', nel corso della quale ha parlato anche di calciomercato e degli obiettivi in casa Roma.

HART - "Lui sta benissimo a Torino, ce lo stiamo coccolando ma non è nostro. Il suo ingaggio non è minimamente accessibile per me e dovrei anche adeguare gli altri".

SKORUPSKI - "Fino a giugno andiamo avanti così, poi vedremo".

ITURBE - "Altroché se mi piace, ma il mercato di gennaio non è banale, l’ho appreso con l’esperienza".

EUROPA - "Puntiamo all’Europa, ci siamo dichiarati subito. Mirare in alto è positivo e con Mihajlovic l’abbiamo sempre detto. Mi piacerebbe pensare alla Champions, ma bisogna anche fare i conti. Detto questo ho voglia di provarci, sono nato con la voglia".

