Calciomercato, Wenger 'libera' Debuchy: occasione per la Serie A

31/12/2016 09:18

CALCIOMERCATO SERIE A DEBUCHY / Dopo aver collezionato solo 16' in campo in questa prima parte di stagione, per Mathieu Debuchy il futuro è ormai segnato. Il laterale francese non trova spazio all'Arsenal ed a gennaio partirà in prestito. A confermarlo è stato direttamente il manager dei 'Gunners', Arsene Wenger: "Mathieu può andare: gli ho dato il consenso di andare via in prestito, ma non ho ricevuto proposte".



E potrebbe essere la volta buona per vederlo in Serie A. Accostato più e più volte a Roma, Juventus ed Inter nelle passate sessioni di calciomercato, Debuchy potrebbe rappresentare ora la soluzione low cost per le società alla ricerca di un laterale. Occhio dunque alla Fiorentina e alla stessa Inter, che sulle fasce potrebbe dare vita ad una mini-rivoluzione con il giovane Senna Miangue che partirà in prestito ed almeno uno tra Nagatomo e Santon pronti a salutare.



L.P.