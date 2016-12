Napoli, Milik da record: rientro anticipato

31/12/2016 09:25

NAPOLI MILIK RIENTRO / Il Napoli è pronto a riabbracciare Arkadiusz Milik: l'attaccante polacco, infortunatosi al ginocchio ad ottobre con la sua Nazionale, sta bruciando le tappe è potrebbe rientrare prima del previsto. Il 9 gennaio è previsto il consulto decisivo con il professor Mariani che dirà se il calciatore è pronto per la ripresa agonistica. A quel punto toccherà a Sarri deciderà quando il bomber sarà pronto alla causa azzurra: come si legge sul 'Corriere dello Sport', il tecnico potrebbe deciderlo di portarlo in panchina già il 15 gennaio contro il Pescara o il weekend successivo contro il Milan a 'San Siro'.

B.D.S.