Calciomercato Juventus, Trapattoni è sicuro: "Allegri andrà all'estero"

31/12/2016 09:03

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / Massimiliano Allegri lontano dalla Juventus e dall'Italia: nelle ultime settimane si è parlato di un possibile divorzio a fine stagione tra l'allenatore toscano e i bianconeri. Un ex come Giovanni Trapattoni intervistato dal 'Corriere dello Sport', dice la sua sul futuro del tecnico dei campioni d'Italia: "Penso sarà il prossimo ad andare all'estero. Gli auguro di trovare una squadra che gli dia il tempo di lavorare e di dimostrare il suo grande valore perché Max è uno che può far bene ovunque, sia che scelta la Premier League sia che vada in Spagna".

Le tensioni al termine della Supercoppa persa con il Milan, alcune scelte tecniche e di calciomercato, potrebbero portare a una separazione nel calciomercato Juventus estivo. Per il tecnico non mancano certo le alternative alla panchina bianconera: Allegri, infatti, è stato accostato all'Arsenal, che a giugno potrebbe veder finire il regno di Wenger, e alla panchina del Liverpool, in caso di addio di Kloop.

Calciomercato Juventus, Trapattoni vede Allegri all'estero

Ma non solo Premier League nel possibile futuro di Massimiliano Allegri: il tecnico della Juventus, infatti, potrebbe anche essere il nome giusto per la panchina del Barcellona quando Luis Enrique lascerà i blaugrana. Tra il tecnico spagnolo e il club catalano non si è arrivati ancora ad un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno e i rapporti tra Allegri e Braida, potrebbero favorire l'approdo in Spagna dell'allenatore toscano. A quel punto si aprirebbe la caccia al nuovo tecnico della Juventus: Sousa, Di Francesco, Jardim, Klopp, Simeone e anche Spalletti i nomi accostati ai bianconeri.

B.D.S.