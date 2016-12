Calciomercato Inter, tre piste estere per Jovetic

31/12/2016 08:41

CALCIOMERCATO INTER JOVETIC / L'Inter, all'inizio del nuovo anno, si troverà a dover fare subito i conti con la questione Stevan Jovetic. Il montenegrino è in rotta totale ed a gennaio sarà inevitabile l'addio. Il 2 gennaio sarebbe in programma un incontro con l'agente del calciatore, che nei giorni scorsi aveva usato parole durissime nei confronti del tecnico e della società.



L'Inter vorrebbe monetizzare dalla cessione di Jovetic, ma la plusvalenza è praticamente impossibile ed il pesante ingaggio percepito dal giocatore complica tante piste. Come quella che porta alla Fiorentina, che sembra sempre più sullo sfondo. Dall'estero invece, come riferisce 'Tuttosport', oltre allo Spartak Mosca ed a due club di Bundesliga si muovono pure i cinesi del Beijing Guoan.

L.P.