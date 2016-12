Calciomercato Milan, Deulofeu fa infuriare Suso: cessione eccellente?

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

31/12/2016 08:35

CALCIOMERCATO MILAN DEULOFEU SUSO / Giovane e in prestito gratuito: Gerard Deulofeu ha il profilo giusto per il calciomercato Milan di gennaio. L'esterno destro dell'Everton è uno degli obiettivi di Galliani per questa finestra di mercato ma prima di affondare il colpo la dirigenza rossonera dovrà valutare anche le conseguenze dell'arrivo dello spagnolo a Milanello. Anche se la chiusura della trattativa per Deulofeu al Milan non è imminente, le voci sull'ex Barcellona non avrebbero trovato il gradimento di uno dei pilastri della formazione di Montella, Suso.

Come riferisce il 'Corriere dello Sport', infatti, l'ex Liverpool considererebbe un affronto personale l'arrivo di un calciatore come Deulofeu, suo 'rivale' fin dalle giovanili della Nazionale: stesso ruolo, stessa età, in pratica un 'clone'. Una somiglianza che farebbe pensare ad una possibile cessione a gennaio di Suso, molto corteggiato in Premier League: arrivato per 200mila euro, l'esterno spagnolo ora vale circa venti milioni ed un'eventuale cessione garantirebbe una plusvalenza importante per le casse del Milan che potrebbe finanziare il mercato di gennaio.

Calciomercato Milan, doppia pista inglese per Suso

Nelle ultime settimane si è lavorato al rinnovo di contratto di Suso ma con queste premesse la trattativa potrebbe anche non andare avanti. Da tenere in considerazione le piste inglesi per lo spagnolo: il Tottenham potrebbe provare a garantirsi una valida alternativa a Lamela, così come il West Ham è da sempre un club che guarda con attenzione in casa Milan (vedi la telenovela Bacca di quest'estate).