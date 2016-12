Calciomercato Roma, altra doccia gelata per i giallorossi

31/12/2016 06:47

CALCIOMERCATO ROMA DEPAY / La situazione economica non ancora stabile e i paletti imposti dal 'fair play finanziario' impediscono al calciomercato Roma di muoversi su terreni diversi dal prestito con diritto di riscatto. I margini di manovra non sono dunque molto ampi e portano spesso a scontrarsi con le resistenze dei club che vendono. Tra gli obiettivi più importanti per l'attacco giallorosso, Memphis Depay potrebbe restare un sogno di mercato. Nel corso della conferenza stampa, José Mourinho ha infatti escluso la cessione in prestito dei suoi giocatri: "Sam Johnstone è l'unico calciatore cui concederò di partire in prestito. Come detto in precedenza, se un calciatore gioca poco e vuole veramente andare via, noi non abbiamo il diritto di trattenerlo, ma solo alle nostre condizioni. Ad oggi non abbiamo ancora ricevuto alcuna offerta che possa essere accettata".

D.T.