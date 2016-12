Verona, Pazzini non ha rimpianti: "Solo grande voglia di rivalsa"

31/12/2016 00:30

VERONA PAZZINI - Verona campione d'inverno grazie e soprattutto ai gol di Giampaolo Pazzini. L'attaccante non ha nessun rimpianto sul calciomercato di aver accettato la 'sfida' in cadetteria con la maglia degli scaligeri: "L'anno scorso quando ho deciso di restare è scattata una grande voglia di rivalsa, di dimostrare che quello che era successo non poteva essere vero - ha detto a 'Sky Sport' il bomber ex Milan e Inter dopo il netto 3-0 al Cesena - La difficoltà maggiore era quella di calarsi in una nuova realtà perché la B è diversa dalla Serie A: c'è più agonismo, corsa e diciamo ignoranza. Devo ringraziare la squadra che mi ha messo in condizione di fare bene. Ora mi sto togliendo soddisfazioni e sono contento, anche se siamo solo a metà del lavoro".



G.M.