31/12/2016 00:15

WEST HAM XHAKA - Il West Ham piomba su Taulant Xhaka. Stando al 'Mirror', il club londinese allenato da Bilic starebbe preparando un'offensiva gennaio per il 25enne centrocampista in forza al Basilea, recentemente accostato anche al Valencia per la sessione del calciomercato invernale. Il nazionale albanese è sotto contratto fino al 2021 con la sua attuale squadra.



G.M.