Calciomercato Lazio, concorrenza francese per Cafù

31/12/2016 05:44

CALCIOMERCATO LAZIO CAFU SAINT-ETIENNE / Nuova insidia per la Lazio nella strada che porta a Jonathan Cafù. Come riferisce 'France Football', sull'esterno del Ludogorets è piombato in maniera decisa il Saint-Etienne: il tecnico dei 'Les Verts', Christophe Galtier, sarebbe rimasto estremanente colpito dal brasiliano in occasione dell'ultima sfida di Champions tra i bulgari e il PSG ed avrebbe richiesto espressamente il suo acquisto a gennaio alla propria dirigenza.

D.G.