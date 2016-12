Celta Vigo, dopo Pepito Rossi si punta un altro italiano

30/12/2016 23:35

CELTA VIGO NAPOLI GIACCHERINI / Passione Italia per il Celta Vigo. Dopo aver ingaggiato in estate Giuseppe 'Pepito' Rossi, il club galiziano ha messo nel mirino un altro 'scontento' della Serie A: come svela 'Faro de Vigo', si tratta di Emanuele Giaccherini che non riesce a ritarglirsi uno spazio nel Napoli.

Il giocatore nei giorni scorsi ha escluso una partenza a gennaio, ma le pretedenti non si scoraggiano. Su Giaccherini, infatti, c'è anche la Roma (anche se non è la pista più calda) e la Lazio.

