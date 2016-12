Manchester United, Mourinho continua a puntare l'Atletico Madrid: ora vuole Carrasco

31/12/2016 00:00

MANCHESTER UNITED MOURINHO CARRASCO ATLETICO MADRID / José Mourinho ha una predilezione per l'Atletico Madrid. Dopo averlo depredato nel 2014, quando era alla guida del Chelsea, togliendogli due pezzi da novanta come Diego Costa e Filipe Luis, oggi lo 'Special One' ha messo nel mirino un altro big della rosa di Simeone. Come svela 'fichajes.com', si tratta di Yannick Ferreira Carrasco, esterno belga acquistato dai 'Colchoneros' nel 2015 versando 20 milioni di euro nelle casse del Monaco. Un giocatore che piace moltissimo a Mou che sta già studiano la strategia per portarlo al Manchester United, anche se la strada è decisamente in salita: il giocatore ha un contratto fino al 2022 e una clausola rescissoria da 100 milioni di euro.

D.G.