Calciomercato Juventus, il borsino a centrocampo: ecco la suggestione

Giorgio Musso (Twitter: @GiokerMusso)

30/12/2016 23:35

CALCIOMERCATO JUVENTUS TOURÉ - Beffa per il calciomercato Juventus sul fronte Witsel. Il nazionale belga è vicino al trasferimento in Cina, con i bianconeri che dovranno dunque arrendersi ai ricchissimi club cinesi. Quasi definitivamente sfumato Witsel, Marotta sarà costretto a virare su altri obiettivi nel calciomercato invernale per completare il puzzle a centrocampo dopo il recente sbarco sotto la Mole di Rincon.



N'Zonzi e Tolisso resterebbero sempre delle piste calde per la dirigenza di Corso Galileo Ferraris, anche se la loro indisponibilità per la Champions League è un tassello da non trascurare in ambedue le trattative. Massimiliano Allegri infatti, come per Rincon, preferirebbe una pedina utilizzabile anche in Europa e non solo in campionato. Gagliardini verrebbe inquadrato più in prospettiva futura, così alcuni profili appetibili per gennaio potrebbero essere Baselli, Moussa Sissoko e Goretzka, tutti eventualmente disponibili per la Champions.

Calciomercato Juventus, suggestione Yaya Touré a centrocampo

Da non scartare, infine, la suggestione Yaya Touré, già accostato alla 'Vecchia Signora' la scorsa estate e ai ferri corti con il Manchester City e Guardiola. Il 33enne ivoriano non rinnoverà il contratto in scandenza a giugno con i 'Citizens' e potrebbe giocare in Europa visto che nella stagione in corso è sceso in campo solo nel turno preliminare di Champions League.