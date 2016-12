FOTO - Juventus, Higuain grasso? Arriva la risposta del 'Pipita'

30/12/2016 23:20

JUVENTUS HIGUAIN FOTO INSTAGRAM / Higuain è grasso. Questa è stata la critica più volte mossa contro il 'Pipita' da questa estate, da quando si è presentato ai suoi nuovi tifosi della Juventus con qualche chilo di troppo. Un problema di linea sul quale ci hanno ricamato tutti i tifosi d'Italia, i napoletani in primis per ovvie ragioni, facendo dell'argentino il nodo focale della loro ironia. Ma oggi è arrivato il momento per il numero 9 bianconero di prendersi una rivincita: nonostante la pausa natalizia ha deciso di continuare ad allenarsi e attraverso il proprio profilo di 'Instagram' ha postato una foto che lo ritrae al termine del suo ultimo allenamento. Risultato? Un fisico scolpito, quasi marmoreo, da far invidia a qualsiasi altro atleta. E le critiche sul peso sono ormai un ricordo passato.

D.G.