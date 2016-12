Premier League, Hull City-Everton 2-2: Barkley salva i 'Toffees'

30/12/2016 23:10

PREMIER LEAGUE HULL EVERTON - Non sono mancate le emozioni nell'anticipo di Premier League tra Hull City ed Everton. Gli ospiti rimontano per due volte una situazione di svantaggio per il 2-2 finale: un autogol di Marshall risponde al primo vantaggio di Dawson, mentre Barkley a 6' dal termine acciuffa il pareggio dopo la rete di Snodgrass.

Hull City-Everton 2-2

6' Dawson; 46' aut. Marshall (E); 65' Snodgrass; 84' Barkley (E)



CLASSIFICA: Chelsea 46, Liverpool 40, Manchester City 39, Arsenal 37, Tottenham 36, Manchester United 33, Everton 27*, Southampton 24, West Bromwich 23, Watford 22, West Ham 22, Bournemouth 21, Stoke City 21, Burnley 20, Middlesbrough 18, Leicester 17, Crystal Palace 16, Sunderland 14, Hull 13*, Swansea 12. *Una gara in più

G.M.