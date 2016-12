Galles, i News Saints 'battono' l'Ajax di Cruijff: 27 vittorie di fila!

30/12/2016 23:04

NEW SAINTS FC RECORD AJAX / Una formazione del Galles meglio dell'Ajax di Johan Cruijff, una squadra leggendaria capace di centrare tre Coppe Campioni. Questa è la storia dei New Saints FC, la capolista della Welsh Premier League, che questa sera ha scritto il proprio nome nella storia del calcio: grazie allo 0-2 rifilato in trasferta al Cefn Druids (penultima in classifica) i ragazzi di Craig Harrison hanno centrato la 27esima vittoria consecutiva. Un bottino così suddiviso: 21 vittorie in campionato, 1 in coppa nazionale, 3 in Challenge Cup e 2 nella Challenge sozzese. Praticamente l'ultima sconfitta risale allo scorso 19 luglio, quando i 'Santi' furono sconfitti dall'Apoel Nicosia nei preliminari di Champions. Poi solo gioie. E un sorpasso da record ai 'Lancieri' di Amsterdam...

D.G.