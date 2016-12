Calciomercato Juventus, aumenta la concorrenza per Isco

30/12/2016 22:30

JUVENTUS ISCO TOTTENHAM - Concorrenza spietata per la Juventus sul fronte Isco. Dopo Manchester City, Inter e Milan, anche il Tottenham sarebbe ritornato prepotentemente sulle tracce del talentoso centrocampista in forza al Real Madrid. Riserva nella formazione di Zidane, il nazionale spagnolo sarebbe alla ricerca di un club che lo faccia giocare con maggiore continuità: in questo contesto si inserirebbe così pure il club allenato da Pochettino, disposto a presentare un'offerta allettante secondo il 'Mirror' per strappare già a gennaio Isco ai 'Blancos' campioni d'Europa.



G.M.