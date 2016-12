Serie B, i risultati della 21a giornata: tris Verona, arriva il titolo di 'Campioni d'inverno'

30/12/2016 22:27

SERIE B RISULTATI 21A GIORNATA / Si è chiuso ufficialmente il 2016 della Serie B e non sono mancate le sorprese. Se il Verona ha rispettato i pronostici della vigilia ed ha steso il Cesena con un netto 3-0, il Frosinone è caduto quasi inaspettatamente a Vercelli sotto i colpi di La Mantia. Una sconfitta che permette agli scaligeri di conquistare il titolo di 'Campioni d'Inverno'. Vittoria di misura per il Benevento che supera il Pisa grazie ad una rete di Cissé; stesso risultato per l'Ascoli a Terni. Il Cittadella riesce ad avere la meglio su un ostico Entella, chiudono due pareggi a reti bianche tra Latina (14esimo X in 21 giornate) e Avellino e tra Trapani e Brescia.

BENEVENTO-PISA 1-0: 31' Cissé (B)

CITTADELLA-ENTELLA 2-1: 13' Arrighini (C), 53' Diaw (E), 65' Strizzolo (C)

LATINA-AVELLINO 0-0

PRO VERCELLI-FROSINONE 2-0: 15' La Mantia (P), 64' La Mantia (P)

TERNANA-ASCOLI 0-1: 56' Favilli (A)

TRAPANI-BRESCIA 0-0

VERONA-CESENA 3-0: 20' Bessa (V), 28' Pazzini (V), 61' Boldor (V)

CLASSIFICA: Verona 41 punti, Frosinone 38, Spal 36, Benevento 36, Cittadella 34, Carpi 32, Perugia 30, Entella 29, Bari 29, Spezia 28, Novara 28, Brescia 27, Ascoli 27, Vicenza 25, Salernitana 24, Pro Vercelli 24, Latina 23, Cesena 22, Pisa 21, Avellino 21, Ternana 20, Trapani 13.

D.G.