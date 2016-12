Calciomercato Juventus, beffa Witsel: le ultime sul futuro del belga

Eleonora Trotta (@elenora_trotta) e Giorgio Musso (@GiokerMusso)

30/12/2016 23:45

WITSEL CINA JUVENTUS - Cina padrona del calciomercato. E a farne le spese potrebbe essere anche il calciomercato Juventus. Axel Witsel si allontana infatti dal club campione d'Italia: lo Shanghai SIPG e il Tianjin Quanjian sono disposti infatti a ricoprire d'oro il centrocampista belga, mettendo sul piatto 18 milioni di euro a stagione per un contratto quadriennale. Proposta difficile da rifiutare e di gran lunga superiore a quella della 'Vecchia Signora', che offriva al giocatore un ingaggio da 4-4,5 milioni annui.

Calciomercato Juventus, Witsel vicino al trasferimento in Cina

Inoltre, sia la società cinese allenata da Villas Boas che l'undici di Fabio Cannavaro sono intenzionati a versare altri 20 milioni di euro nelle casse dello Zenit per il cartellino di Witsel: cifre che inevitabilmente la Juventus non può pareggiare. La fumata bianca per il trasferimento all'ombra del Dragone del 27enne giocatore di Liegi potrebbe arrivare già nelle prossime ore. L'ennesimo colpo di scena che chiuderebbe così la lunga telenovela tra Witsel e la Juventus - questa volta definitivamente - con tanto di beffa finale per i bianconeri.