Calciomercato Juventus, Guardiola non si scompone: "Isco? Non so nulla"

30/12/2016 22:15

CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO MANCHESTER CITY GUARDIOLA / Per lo 'scontento' Isco si profila un duello Juventus-Manchester City. Il fantasista spagnolo, da sempre al centro dei rumors di calciomercato, potrebbe davvero lasciare il Real Madrid in estate e tentare una nuova esperienza altrove. In attesa di conoscere il suo futuro, intanto, Pep Guardiola ha preferito non uscire allo scoperto: "L'interesse per Isco? Non ne so nulla", ha spiegato il manager dei 'Citizens' nell'odierna conferenza stampa.

D.G.