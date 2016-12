30/12/2016 22:07

CALCIOMERCATO LAZIO DJORDJEVIC LIONE / Dopo tre anni in Serie A Filip Djordjevic potrebbe fare ritorno in Ligue 1. Secondo 'Sky Sport', infatti, il Lione ha avviato i primi contatti formali con la Lazio per trattare l'acquisto della punta serba: Lotito parte da una valutazione di 15 milioni, i francesi stanno trattando per far scendere il prezzo. Il numero 9 biancoceleste interessa anche al Crotone.

D.G.