Sassuolo, Matri: "Non ci siamo sgonfiati. Ci voleva uno come Aquilani"

30/12/2016 21:20

SASSUOLO MATRI - Il Sassuolo vuole ripartire nel 2017 dopo una prima parte di stagione al di sotto le attese. Alessandro Matri è fiducioso per l'anno che verrà: "A Cagliari dovevamo essere più cinici, le rimonte fanno sempre male. Adesso pensiamo a ricominciare e a fare una grande prestazione contro il Torino dopo la sosta - ha detto l'attaccante a 'Sky Sport' - La favola Sassuolo non si è sgonfiata, però potevamo dare di più e fare meglio. L'Europa ci ha tolto molto, tanti giocatori non erano abituati ad un impegno del genere essendo la prima volta. Adesso abbiamo solo il campionato e possiamo recuperare energie, giocatori e posizioni in classifica. Aquilani? Abbiamo tante assenze a centrocampo, un campione come lui sarà importante per qualità ed esperienza".



G.M.