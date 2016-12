Calciomercato Roma, Di Francesco: "Per Pellegrini e Defrel è già tutto deciso"

30/12/2016 21:12

CALCIOMERCATO ROMA DI FRANCESCO PELLEGRINI DEFREL / "Sia Pellegrini che Defrel fanno gola a tante squadre", ha ammesso qualche giorno fa Giampiero Pocetta, agente delle coppia, in esclusiva a Calciomercato.it. Tra le molte formazioni in fila per i due gioielli del Sassuolo c'è anche la Roma: il francese è una valida alternativa come sostituto di Salah, indisponibile per circa un mese a causa della Coppa d'Africa; il giovane centrocampista invece potrebbe far ritorno all'ovile grazie al diritto di 'recompra' che hanno inserito i giallorossi nel momento della sua cessione in Emilia. Ad oggi, però, la priorità del calciomercato Roma sembra comunque essere Defrel e - come vi abbiamo svelato - non è da escludere che la Roma si giochi proprio la 'carta Pellegrini' per aggiudicarsi il numero 11 neroverde.

Calciomercato Roma, Di Francesco sul futuro di Pellegrini e Defrel

Dopo aver compiuto l'impresa di qualificarsi per l'Europa League, il Sassuolo ha pagato oltremodo l'assenza forzata e prolungata di Berardi. Oggi la formazione emiliana occupa la 16esima posizione a +7 dal Palermo terzultimo, ma è in piena crisi di risultati dato che ha perso 7 delle ultime 9 gare. Un rendimento tra i peggiori dell'intera Serie A che costringerà la formazione di Di Francesco ad una repentina inversione di rotta nell'anno nuovo. E per farlo bisognerà resistere alle sirene del calciomercato e trattenere tutti i pezzi pregiati della rosa, proprio come ha confermato lo stesso tecnico ai microfoni di 'Sky Sport': "Defrel e Pellegrini? Ho parlato alla squadra in generale e gli ho detto che la società mi ha assicurato che a gennaio nessuno partirà. Poi a giugno si faranno le dovute valutazioni. Ma questi interessamenti non mi sorprendono perché so di avere dei giovani validi". Parole che sembrano poter spegnere i sogni giallorossi: se vorranno portare nella Capitale i due calciatori dovranno attendere la fine del campionato.

D.G.